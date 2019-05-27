شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة وبوطيب يخضعان لكشف المنشطات بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كتب عمر جاب الله ومحمد الجزار تصوير كريم عبد العزيز
خضع ثنائي الزمالك عبد الله جمعة وخالد بوطيب لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت على ملعب برج العرب.
وفاز الفريق الأبيض باللقب الأفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بفوز الزمالك بهدف، بعدما خسر الفريق لقاء الذهاب بنفس النتيجة.
وكان عبد الله جمعة بدأ اللقاء في التشكيل الأساسي في حين شارك بوطيب كبديل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله جمعة وبوطيب يخضعان لكشف المنشطات بنهائى الكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.