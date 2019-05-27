شكرا لقرائتكم عبد الله جمعة وبوطيب يخضعان لكشف المنشطات بنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب عمر جاب الله ومحمد الجزار تصوير كريم عبد العزيز

خضع ثنائي الزمالك عبد الله جمعة وخالد بوطيب لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أقيمت على ملعب برج العرب.

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وفاز الفريق الأبيض باللقب الأفريقي بعد الفوز بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بفوز الزمالك بهدف، بعدما خسر الفريق لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

وكان عبد الله جمعة بدأ اللقاء في التشكيل الأساسي في حين شارك بوطيب كبديل.