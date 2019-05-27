شكرا لقرائتكم إيطاليا والسنغال تتأهلان للدور الثاني في مونديال الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صعد منتخب إيطاليا لدور الستة عشر لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الصعب 1 - صفر على نظيره الإكوادوري يوم الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية.

وعزز منتخب إيطاليا صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، الذي سيلتقي معه في الجولة الثالثة (الأخيرة)، فيما احتل منتخب الإكوادور المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وظل المنتخب المكسيكي قابعا في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط. ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أندريا بينامونتي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 15. وتضاعفت معاناة منتخب الإكوادور في اللقاء، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جاكسون بوروزو في الدقيقة 41.

وواصل منتخب السنغال انطلاقته القوية في مونديال الشباب بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على منتخب كولومبيا يوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة.

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وانفرد منتخب السنغال، الذي تغلب 3 - صفر على تاهيتي في الجولة الأولى، بصدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب كولومبيا، وذلك قبل لقاء منتخب بولندا مع نظيره التاهيتي في وقت لاحق بالجولة ذاتها.

وافتتح إبراهيما نياني التسجيل للسنغال في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ديون لوبي الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء أخرى.

يذكر أنه يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست في مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في تلك المجموعات.