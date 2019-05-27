الزمالك بطلا للمرة الأولى: نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم وفرحة عارمة للجماهير

نقدم ملخص كتابي نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، يتزين ستاد برج العرج اليوم بمحافظة الأسكندرية لاستقبال مباراة اياب نهائي الكونفدرالية الافريقية والتي تجمع بين الزمالك صاحب الأرض وفريق نهضة بركان الضيف من أجل حسم اللقب الذي يتطلع جماهير الفارس الأبيض للحصول عليه للمرة الأولى وزيادة غلة الفريق من البطولات القارية لـ 10 ألقاب.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنطلق المباراة اليوم الأحد السادس والعشرين من مايو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة حيث تنقلها العديد من القنوات على بعض الأقمار المختلفة لاسيما قناة bein sport HD1 بالتعليق العربي لعلي محمد علي وجواد بدة وأيضا قناة تايم سبورت المصرية على البث الأرضي في تجربة لكأس امم افريقيا.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان ملخص أحداث المباراة:

دخول اللاعبين لأرض الملعب والحكم يقوم بقرعة بداية المباراة واختيار الجهة لكل فريق، والآن لحظات قليلة على انطلاقة مباراة النهائي الشوط الأول

الآن بداية المباراة المرتقبة، الزمالك على يسار الشاشة بزيه الأبيض والدقيقة 2 خطأ لصالح طارق حامد في منتصف الملعب على كودجو والحكم يحتسبه واعتراض من لاعب فريق نهضة

بداية المباراة، في الدقيقة 5: هدف مؤكد ضائع من فريق نهضة بركان ويرد بانفراد ليوسف أوباما يسدد الكرة أعلى العارضة

الدقيقة 13: كرة لنهضة بركان ولكن دفاع الزمالك يخرجها لرمية تماس ومحمد ابراهيم يستخلص الكرة في منطقة الجزاء

الدقيقة 41: تدخل عنيف من بكر الهلالي ومحمود علاء يشتبك معه ثم جنش والحكم يشهر الانذارلجنش والهلالي ووقت ضائع كبير في الشوط الأول

نهاية الشوط الأول بعد احتساب 4 دقائق وقت بدل من الضائع

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 54: حكم القاء يعود للفار ويحتسب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد ومحمود علاء على التسديد والهدف الأول للزمالك

الدقيقة 77: ضبة ركنية لصالح نهضة بركان والدفاع يشتت والكرة تعود لمنتصف الملعب وخطأ لصالح نهضة بركان

نهاية الشوط الثاني الزمالك يفوز بهدف والآن ركلات الجزاء الترجيحية

نهاية ركلات الترجيح والزمالك بطلا للكونفدرالية

مباراة الزمالك ونهضة بركان

وانتهت مواجهة الفريقين في مباراة الذهاب والتي أقيمت على الملعب الأوليمبي بفوز الفريق المغربي بهدف نظيف أحرزه لابا كودجو في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوطالثاني بعد هجمة مرتدة نُفذت بطريق سريعة في المباراة التي شهدت فرصاً ضائعة بالجملة من الفريقين ووقوف القائم بجانب عمر صلاح في عدد من الكرات.

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الزمالك ونهضة بركان

وزحفت الجماهير اليوم خلف نادي الزمالك تجاه استاد برج العرب بالآلاف منذ ظهر اليوم وقاموا بتناول وجبة الافطار في المدرجات وسط توقعات باقتراب الحضور من 50 ألف مناصر.

تشكيل الزمالك اليوم: محمود جنش في حراسة المرمى وفي خط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وفي خط الوسط يلعب طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وحميد أحداد مهاجما في الأمام

وأفرد الاتحاد الافريقي عبر موقعه تقريرا عن لاعب خط وسط نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد واصفا اياه ب”قلب الأسد” حيث مجهوده الوافر في منتصف الملعب والقوة الكبيرة التي يعطيه بمجرد تواجده في المباراة واطمئنان الجمهور له.