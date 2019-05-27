نهاية نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم تنتهي بتتويج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية...

انتهت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في مباراة العودة، من مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفوز الزمالك بنتيجة هدف دون رد، ليتعادل الطرفين في نتيجة مباراة الذهاب والإياب، ليتأجل الحسم بين الطرفين إلى ضربات الجزاء، التي حسم من خلالها الزمالك اللق لصالحه، بنتيجة خمسة مقابل ثلاثة.

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم ستجمع الفريقين على أَرضية استاذ برج العرب، في مباراة العودة والإياب من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، وفي الأسفل ستجدون تفاصيل لقاء الزمالك وبركان المغربي مباشرة، بجانب رابط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة مجانا اليوم.

تفاصيل نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

كما يعرف الجميع نتيجة مباراة الزمالك وبركان في الذهاب، كانت انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد. سيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، كل من المعلق علي محمد علي، والمعلق جواده بده، عبر مشاهدة قناة بي إن سبورت hd 1. اقل من ساعتين وستنطلق مشاهدة مباراة الزمالك اليوم صد بركان فتابعونا بدأت الجماهير في الدخول إلى ملعب إجراء مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم اقل من ساعة وتنطلق مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم أجواء رائعة في ارضي ملعب المباراة وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة الان الجماهير تساند لاعبي الزمالك بكل قوة في هذه الأثناء بداية دخول لاعبي الزمالك وبركان إلى ملعب المباراة، بهدف إجراء الإحماء البدني قبل المواجهة. الزمالك يطمح إلى تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية واللقب الإفريقي الأول منذ 16 سنة

نهاية لاعبي الفرقين من الإحماء والعودة إلى غرف لملابس دخول لاعبي الزمالك وبركان من جديد إلى أرضية الملعب. أجواء رائعة في أرضية ملعب المباراة الجماهير تساند لاعبي الزمالك بقوة، “بشعار جمهورك عايز يفرح يا زمالك

بداية مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الان في التعليق على مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان، كل من المعلق علي محمد علي، والمعلقب جواد بده، على قناة BEIN SPORTS HD 1 الكرة مع لاعبي الزمالك في الدقائق الأولى الجماهير تساند لاعبي القلعة البيضاء فرصة من نادي الزمالك ومطالبة من لاعبي الزمالك بضربة جزاء فرصة سريعة من نهضة بركان والمهاجم لا عشيري يضيع الكرة بغرابة كبيرة

أوبامكا يضيع فرصة للزمالك بطريقة غريبة الدقيقة 15 من المباراة: 0-0 بين الفرقين مستمر نادي الزمالك يبحث على الوصول إل مرمى بركان فريق نهضة بركان المغربي خطير في الهجمات السريعة الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول الوقت البديل من شوط المواجهة الأول نهاية شوط المباراة انتهت نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الشوط الأول دون أهداف، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط اللقاء الثاني دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب بداية الشوط الثاني حميد احداد يسدد والكرة بجانب المرمى كهربا يطالب بلمسة يد رجوع الحكم الى الفار ضربة جزاء للزمالك بعد عودة الحكم إلى تقنية الفار ضربة جزاء للزمالك هدف الزمالك الأول عن طريق محمود علاء من علامة الجزاء في الدقيقة 54 من المباراة الان تقدم الزمالك بهدف دون رد تعادل اللفرقين في نتيجة مباراة الذهاب والإياب 1-1 الدقيقة 61 من المباراة تقدم الزمالك بهدف دون رد تغير من الزمالك ودخول زيزو الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة بطاقة حمراء للاعب نهضة بركان في الدقيقة 89 من المباراة الوقت البديل من المباراة نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، ليتم اللجوء إلى ضربات الجزاء ضربات الجزاء الزمالك حسم اللقب لصالحه بنتيجة خمسة مقابل ثلاثة من خلال ضربات الجزاء، ليتوج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

بداية مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 25-5-2019، ستكون ابتداء من الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت المغرب، الذي يصادف الساعة التاسعة من ليلة اليوم، بتوقيت كل من الجزائر وتونس، وبتوقيت مصر، ستنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر قبل منتصف اليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام منتصف اليل، هو توقيت مشاهدة مباراة الزمالك ضد بركان اليوم مباشرة.

قنوات متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم، ستكون هي قنوات بي إن سيورت الرياضية، وستعرض مباراة الزمالك اليوم ضد نهضة بركان، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق،علي محمد علي، بجانب المعلق جواد بده، ومن هنا تجدون المزيد من تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وبركان اليوم.

تجدن هنا:تردد قناة تايم المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم.

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Zamalek مشاهدة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة يوتيوب

نتيجة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في مباراة الذهاب، كانت انتهت بفوز نادي نهضة بركان بنتيجة هدف دون رد، في المواجهة التي أجريت الأسبوع الماضي بالمغرب، مما يجل مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في مباراة العودة والإياب، مطالب من خلالها الزمالك، بتحقيق نتيجة الفوز، بفارق هدفين من اجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، وفي المقابل نهضة بركان المغرب، يدخل مشاهدة مباراة الزمالك اليوم في مباراة الإياب، وهو الأقرب مم التتويج بلبق كأس الاتحاد الإفريقي بشكل نسبي، حيث يكفيه التعادل لذلك.

تشكيلة الزمالك اليوم

في هذه الفقرة إليكم تشكيلة الزمالك المتوقعة اليوم، والتي من المتوقع أن يدخل بها الزمالك مشاهدة مباراة نهضة بركان اليوم، في مباراة العودة والإياب من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019.

حراسة المرمي: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: محمود علاء، حازم إمام، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، كهربا، أوباما، أحمد سيد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

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