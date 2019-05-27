نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26-5-2019 في نهائي بطولة الكونفدرالية | نتيجة مباراة...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب، وترقب كبير من جميع الجماهير المصرية والغربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة صراع كبير داخل الملعب خلال جميع أوقات المباراة

مباراة الزمالك ونضة بركان اليوم

وقد انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده، ويذكر أن نهضة بركان قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : جنش، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني، وفي الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا، أما خط الهجوم: حميد أحداد.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

الزمالك نهضة بركان 1 0