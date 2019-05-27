نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26-5-2019 في نهائي بطولة الكونفدرالية | نتيجة مباراة...

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نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب، وترقب كبير من جميع الجماهير المصرية والغربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة صراع كبير داخل الملعب خلال جميع أوقات المباراة
مباراة الزمالك ونضة بركان اليوم
وقد انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده، ويذكر أن نهضة بركان قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة.
ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : جنش، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني، وفي الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا، أما خط الهجوم: حميد أحداد.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
|الزمالك
|نهضة بركان
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- دقائق قليلة وتنطلق أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.
- بداية أحداث الشوط الأول من المباراة.
- سيطرة كبيرة من الزمالك في محاولة لتسجيل الهدف الأول.
- يوسف أوباما يضيع أخطر هجمات اللقاء بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية المباراة، وتبقي نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.
- الوقت يمر والزمالك يواصل الصغط على دفاعات نهضة بركان بشكل مكثف من أجل تسجيل الهدف الأول.
- نهاية الشوط الأول.
- بداية الشوط الثاني.
- محمود علاء يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وتصبح النتيجة 1-0 للزمالك.
- نهضة بركن يضغط الآن على دفاعات الزمالك بعد مرور 77 دقيقة من زمن الشوط الثاني.
- الدقائق الأخيرة من المباراة.
- نهاية الشوط الثاني، ويخوض الفريقان ضربات ترجيحية.
- الزمالك يحقق لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد التفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وفرحة كبيرة تسود الشارع المصري.