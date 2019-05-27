ملخص نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية الافريقية وركلات الترجيح تحسم اللقب

ملخص نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الزمالك ونهضة بركان اليوم في حضور جماهيري كبير للغاية من المدرجات لمساندة الفارس الأبيض من أجل التتويج باللقب الذي طال انتظاره، ونقدم لكم نتيجة الزمالك ونهضة بركان المغربي.

نتيجة الزمالك ونهضة بركان، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد أحرزه المهاجم لابا كودجو في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليصعب المهمة كثيراً على لاعبي الفريق المصري الذي سيسعى للانتصار بفارق هدفين على الأقل لحصد البطولة، نرصد ملخص مباراة الزمالك ضد نهضة بركان تعليق علي محمد علي.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة النهائي تحكيمياً للحكم الأثيوبي باملاك تيسميا وسيعاونه كلاً من ماليك سامبا وزكالي زويس، فيما سيكون الحكم الرابع هو التونسي صادق السالمي.

ملخص الزمالك ونهضة بركان

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أعلن جروس عن تشكيلة اللاعبين الأساسية التي ستخوض المواجهة هي: حراسة المرمى: جنش، خط الدفاع: محمود علاء – الونش – عبد الله جمعه- محمد عبد الغني، خط الوسط: طارق حامد – محمد ابراهيم – كهربا – أوباما – ابراهيم حسن، وفي الهجوم: أحداد.

وبلغ الزمالك نهائي البطولة بعدما تغلب على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، فيما تأهل نهضة بركان على حساب الصفاقسي.

دقائق قليلة ويبدأ نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان ويستطيع المتابعين الاستمتاع باللقاء.

تشكيلة نهضة بركان الرسمية في مباراة الزمالك هي: عبد العالي المحمدي – محمد عزيز – يوسوفا دايو – عمر النمساوي – إسماعيل مقدم – العربي الناجي – بكر الهلالي – أمين الكأس – لابا كودجو – سمير ويدار – حمدي العشير.

وصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى استاد برج العرب من أجل حضور نهائي بطولة الكونفدرالية لمساندة اللاعبين لتحقيق اللقب المنتظر.