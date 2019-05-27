الآن ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي بطولة الكونفدرالية .. الأبيض يتوج نفسه بطلاً

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في اياب نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، مواجهة قوية وصعبة على الفريقين داخل المستطيل الأخضر خاصةً بعد انتصار الفريق المغربي بمباراة الذهاب الأمر الذي سيصعب المهمة على أبناء ميت عقبة، تابعوا ملخص نتيجة الزمالك ونهضة بركان.

ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان، يبدأ موعد ماتش الزمالك ضد نهضة بركان المغربي على استاد برج العرب الذي من المقرر أن يشهد تواجد نحو 40 ألف متفرج من المدرجات لمؤازرة الفارس الأبيض للتتويج بالبطولة، ويأمل الفارس الأبيض في حصد لقب أفريقي بعد غياب 17 عاماً وتحديداً بعد فوزه على الرجاء بدوري ابطال افريقيا ومن ثم التتويج بكأس السوبر الافريقي على حساب الوداد المغربي.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل لقاء نهضة بركان أهمها المهاجم عمر السعيد والظهير حمدي النقاز لتراكم البطاقات الصفراء، فيما سيتواصل غياب لاعب الوسط فرجاني ساسي ومصطفى فتحي للإصابة، بينما سيستعيد كريستيان جروس المدير الفني خدمات الحارس جنش لحراسة مرمى الفريق في مباراة الليلة.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان وملخص احداثها

وشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية في أربع مناسبات من قبل تاريخياً ولم يتمكن من حصد اللقب بتلك البطولة وهو الأمر الذي سيحفز لاعبي الأبيض لإسعاد الجمهور.

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قبل مباراة الزمالك ونهضة بركان، يبحث الفارس الأبيض عن التتويج باللقب القاري الثاني عشر إذا تمكن من تحقيقه في مباراة اليوم الفريق المغربي.

تشكيلة الزمالك الرسمية جاءت كالآتي: جنش – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعه- محمد عبد الغني – طارق حامد – محمد ابراهيم – كهربا – أوباما – ابراهيم حسن – حميد أحداد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلاً من: عمر صلاح – حازم امام – بهاء مجدي – محمود عبدالعزيز – ايمن حفني- سيد زيزو – بوطيب.

بدأ الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة الزمالك ونهضة بركان ويوضح المحللين الفنيين النقاط الإيجابية والسلبية بكل فريق.