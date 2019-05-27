اخبار الرياضه

الاحتفالات بفوز الزمالك بالكونفدرالية تملأ شوارع المحافظات

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يحتفل جماهير نادي الزمالك في كل مناطق ومحافظات مصر، وبالأخص في محافظتي طنطا ومحافظة الغربية، بسبب حصول نادي الزمالك على كاس الكونفدرالية الأفريقية، وقد فاز الفريق للمرة الأولى في تاريخه ببطولة الكونفدرالية والحصول على الكأس منذ مرور 17 عام على حصوله عليها.

حيث قد فاز فريق نادي الزمالك بكاس الكونفدرالية بنتيجة التعادل بعد انتهاء المباراة حيث قد انتهت بالتعادل، ولعب الفريق ضربات ترجيح والتي جاءت نتيجتها لصالح نادي الزمالك، أمام فريق نهضة البركان.

كما قد سيطرت الفرحة والبهجة  وأجواء الاحتفال في الشوارع، ورفع المشجعين علم ناديهم للتعبير عن الفرحة الغامرة بفوز ناديهم في وحصوله على كأس الكونفدرالية.

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