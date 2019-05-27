النجم الساحلي التونسي يتعاقد مع مهاجم الأهلي الهارب سليماني

صرح نادي النجم الساحلي التونسي صباح اليوم الأحد، بانه تم التعاقد مع المهاجم الإيفواري اللاعب الهارب من تعاقده من النادي الأهلي، سليماني كوليبالي، وقد تعاقد على تواجده في النادي لمدة 4 مواسم.

كما أن اللاعب كوليبالي قد خاض الكثير من التجارب الاحترافية خارج كوت ديفوار، في إيطاليا وإنجلترا، كما لعب أيضا في صفوف النادي الأهلي المصري، قبل أن يهرب من فريق نادي الأهلي فجأة.

كما قد تواجد اللاعب كوليبالي أيضًا في منتخب كوت ديفوار، وكان تحت سن 17 سنة، داخل المنتخب الأوليمبي، كما أنه يحتل فريق النجم الساحلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي، برصيد 48 نقطة، فقد تخلف عن تصدر ترتيب دوري التونسي بفارق 5 نقط عن الترجي التونسي.