ملخص نتيجة ماتش الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية الإفريقية ” الزمالك يتوج...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم في كل مكان نحو ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث اللقاء المرتقب بين الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية، وهي المباراة التي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي، ويسعي الزمالك إلي تحقيق لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه، وخاصة أن مباراة اليوم تقام على ملعبه ووسط جماهيره

مباراة الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد الموافق 26-5-2019 في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية سيكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة نهائي الكونفدرالية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

من المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك اليوم أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية كالتالي: حراسة المرمى : جنش، وفي خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني، وفي الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا، أما خط الهجوم: حميد أحداد.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

الزمالك 1 نهضة بركان 0

متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة لأحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان، والتي ستنطلق بعد دقائق قليلة من الىن لتحديد بطل الكونفدرالية لهذا الموسم.

بداية أحداث الشوط الأول.

أوباما يضيع الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 7 من زمن المباراة، وتظل النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف.

الزمالك يواصل الضغط على دفاعات نهضة بركان من أجل تسجيل أولي أهداف اللقاء، وتراجع دفاعي كبير من نهضة بركان للمحافظة على التعادل السلبي، والتتويج باللقب.

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مرور 30 دقيقة منزمن الشوط الأول، والزمالك مازال يحاول تعديل النتيجة من أجل تحقيق أولي أهداف المباراة وسط تماسك دفاعي كبير من جانب نهضة بركان لتظل نتيجة الشوط الأول هي التعادل 0-0.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث فشل لاعبي الزمالك في تسجيل أى أهداف رغم السيطرة الكبيرة على مجريات اللقاء، وينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وينتظر الجميع بداية الشوط الثاني من أجل التعرف على نتيجة هذه المواجهة الصعبة على الفريقين.

بداية أحداث الشوط الثاني.

الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وقد نجح محمود علاء في إحراز الكرة على يمين الحارس، وتصبط نتيجة الشوط الثاني من المباراة هي 1-0 للزمالك.

سيطرة من الزمالك على مجريات اللقاء، ومحاولات لتسجيل هدف التتويج.

مرور 71 دقيقة من زمن المباراة، وأحمد زيزو يضيع ثاني أهداف المباراة لتظل النتيجة هي تقدم الزمالك بهدف نظيف دون رد.

نهاية الوقت الأصلي، وسيلعب الفريقان ركلات ترجيحية.

الزمالك يفوز على نهضة بركان برطلان الترجيح بنتيجة 5-4، ويتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولي في تاريخه.