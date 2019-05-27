الزمالك يفوز على نهضة بركان بضربات الجزاء ويحصد بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.. نتيجة...

يستضيف نادي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بحضور جماهيري يقترب من حاجز ال60 ألف مشجع، ويُحاول الزمالك تعويض الخسارة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب والفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.
مباراة الزمالك ونهضة بركان
وتنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب وجرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على شاشة beIN sports HD 1 بتعليق من علي محمد علي على الصوتية الأولى وجواد بده على الصوتية الثانية.
نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان
وتتوافد الجماهير على استاد برج العرب وقد تم تأجيل إغلاق البوابات إلى الساعة الثامنة والنصف نظراً لظروف الإفطار، وقد نشر حازم إمام نجم الزمالك الأسبق صورة تجمعه بأصدقائه في طريقهم إلى برج العرب لحضور المباراة ومؤازرة الأبيض في مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية خاصة وأنه يدخل اللقاء متأخراً بهدف.
- الدقيقة 10: الزمالك يستحوذ على الكرة ويصل للمرمى بأكثر من هجمة ولكن هجمة واحدة هددت شباك الخصم في اللقاء.
- الدقيقة 23: استحواذ واضح للزمالك في الشوط الأول من عمر اللقاء وهجمة وتسديدة على حارس مرمى نهضة بركان تنتهي للركنية بعد إنقاذ رائع.
- الدقيقة 38: هجمة لصالح نهضة بركان وعرضية تمر بسلام من أمام مرمى جنش وتخرج خارج الملعب.
- الدقيقة 54: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء على نهضة بركان ومحمود علاء يُسجل الهدف الأول له في اللقاء والنتيجة تعادل بمجموع المباراتين
- الدقيقة 70: الاستحواذ لصالح الزمالك ومحاولات لإحراز هدف التتويج لكن دفاعات نهضة بركان تصمد أمام قوة هجوم الزمالك.
- الدقيقة 86: طرد للاعب عمر النمساوي لاعب نهضة بركان ومأزق جديد للفريق المغربي في الدقائق الأخيرة
- نهاية الشوط الثاني بفوز الزمالك بهدف نظيف والمباراة تصل لركلات الحظ الترجيحية بعد التعادل بمجموع المباراتين.
- الزمالك يفوز بركلات الجزاء على نهضة بركان بنتيجة 5-3 ويفوز بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.