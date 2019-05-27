الزمالك يفوز على نهضة بركان بضربات الجزاء ويحصد بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.. نتيجة...

يستضيف نادي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية على ملعب برج العرب بحضور جماهيري يقترب من حاجز ال60 ألف مشجع، ويُحاول الزمالك تعويض الخسارة التي تعرض لها خلال مباراة الذهاب والفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت المغرب وجرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على شاشة beIN sports HD 1 بتعليق من علي محمد علي على الصوتية الأولى وجواد بده على الصوتية الثانية.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

وتتوافد الجماهير على استاد برج العرب وقد تم تأجيل إغلاق البوابات إلى الساعة الثامنة والنصف نظراً لظروف الإفطار، وقد نشر حازم إمام نجم الزمالك الأسبق صورة تجمعه بأصدقائه في طريقهم إلى برج العرب لحضور المباراة ومؤازرة الأبيض في مباراة نهائي الكونفدرالية الإفريقية خاصة وأنه يدخل اللقاء متأخراً بهدف.