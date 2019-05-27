تتويج الزمالك بلقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح 5-3

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان نهائي كأس الكونيدرالية، تشهد الشوارع المصرية في كافة المحافظات خلال الصباح الباكر احتفالات نادي الزمالك بالتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح 5-3 بعد هاية الوقت الأصلي للمباراة بالفوز بهدف محمود علاء من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

بدأ لاعبو الزمالك المباراة بحذر شديد خشية من تسجيل نهضة بركان لهدف مبكر يربك حسابات الفريق الأبيض ويدفعه لضرورة التسجيل في ثلاث مناسبات متتالية لتعويض الخسارة في مباراة الأسبوع الماضي بالمغرب، هذا الحذر الشديد ولد بعض الرعونة عند لاعبي الفريق الأبيض وكادت تهتز شباكه بهدف في الدقيقة 14، وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ضربة جزاء لمصلحة الزمالك بعد اللجوء لتقنية الفار ليسجل منها محمود علاء أغلى أهداف النادي على مدار السنوات الماضية.

ونجح لاعبو الزمالك في تسجيل 5 ركلات نجاح بنسبة نجاح 100% فيما أضاع لاعبو نهضة بركان ركلة كانت الفيصل في تتويج الزمالك باللقب الأفريقي.