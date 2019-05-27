نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان وفوز الزملكاوية بكأس الكونفيدرالية

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم اليوم الأحد 26-5-2019، مباراة العودة في نهائي الكونفدرالية الافريقية، مباراة اليوم سوف تقام فى مصر على ملعب برج العرب، مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضى أقيمت فى المغرب، و انتهت 1/0 حيث أحرث فريق نهضة بركان هدف قاتل فى آخر دقيقة فى المباراة، و الزمالك ليس أمامه الا الفوز اليوم 2/0 أو 3/1 حتى يفوز بالبطولة.

فريق الزمالك يسعى للفوز على فريق نهضة بركان للتتويج ببطولة الكونفيدرالية، حيث غاب الزمالك عن البطولات الأفريقية 16 لم يتوج خلالها بأى بطولات افريقية، منذ أن فاز الزمالك ببطولة السوبر الأفريقى عام 2003 عندما فاز على الوداد البيضاوى المغربى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة الزمالك و نهضة بركان اليوم

مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية، تقام اليوم الأحد 26-5-201، فى تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت المغرب، الثانية عشر مساء بتوقيت الامارات.

مباراة الزمالك اليوم

سوف يتم نقل مباراة الزمالك و نهضة بركان على الهواء مباشرة على قنوات بى ان سبورت الرياضية، حيث سيذاع الماتش على قناة beIN SPORTS HD 1، و سيقوم بالتعليق على المباراة على محمد على، و جواد بده، و يذاع اللقاء أيضا على التليفزيون المصرى بث أرضى، و على قناة تايم سبورت بث أرضى.

تشكيل الزمالك

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع: عبد الله جمعه – محمود حمدى الونش – محمود علاء – محمد عبد الغنى

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد ابراهيم – إبراهيم حسن – يوسف اوباما

في خط الهجوم: حميد أحداد

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وعلى دكة البدلاء: عمر صلاح حارس مرمي – بهاء مجدى – حازم إمام – خالد بوطيب – أيمن حفنى – أحمد مصطفى زيزو – محمود عبد العزيز .

يتواجد فى الاستديو التحليلى لقنوات بى ان سبورت اليوم الكابت هيثم فاروق لتحليل مباراة الزمالك و نهضة بركان.

الشوط الاول بدأ منذ لحظات

الدقيقة التاسعة من الشوط الاول النتيجة حتى الان تعادل سلبى و هناك فرصة من اوباما لصالح الزمالك

الدقيقة18 النتيجة هى التعادل السلبى حتى الان

انتهى الشوط الاول 0/0

د 49 النتيجة حتى الان هى التعادل السلبى

د 55 النتيجة أصبحت الان تقدم الزمالك 1/0 بهدف من ضربة جزاء

انتهت المباراة بفوز الزمالك بضربات الجزاء و الفوز بالبطولة