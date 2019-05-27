نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية وركلات الترجيح ترسم البسمة للجماهير...

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، يترقب الجميع اليوم المباراة المنتظرة بين فريقي الزمالك الطامح بقوة للتتويج القاري العاشر ونهضة بركان المتمسك بأمل رفع كأس الكونفدرالية للمرة الأولى بعد نتيجة مباراة الذهاب والتي صبت في صالح الفريق الضيف بتحقيقه التقدم بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة بعد أن ظن الكثير أن اللقاء سينتهي بالتعادل السلبي.

نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

نستعرض نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان، وعن لقاء العودة تحدث مدرب الفريق الضيف منير الجعواني أنه جاء لتحقيق نتيجة ايجابية وهى الفوز على الزمالك مرة أخرى لضمان تحقيق اللقب مؤكدا أن نتيجة مباراة الذهاب ليست حاسمة وأعرب عن حالة التفاؤل التي تسيطر عليه من أجل حلم التتويج ولم ينسى المدير الفني شكر نادي الزمالك وادارته على حفاوة الاستقبال.

بداية اللقاء، في أول عشر دقائق هدف ضائع لكل فريق من انفراد كان آخره ليوسف أوباما والذي سدد الكرة عالية فوق العارضة

الدقيقة 20: خطأ لصالح نادي الزمالك يحتسبه الحكم في منتصف الملعب وبعض المناوشات الخفيفة بين اللاعبين

الدقيقة 33: تدخل عنيف على طارق حامد في وسط الملعب والحكم يشهر البطاقة الصفراء الأولى للاعب النهضة البركاني

الدقيقة 41: مناوشة بين محمود علاء ولاعب النهضة بكر الهلالي وجنش والحكم يشهر الانذار للأخيرين ووقت ضائع كبير في الشوط الأول

نهاية الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين

الدقيقة 55: الهدف الأول للزمالك عن طريق محمود علاء بعد تنفيذ ركلة جزاء عاد الحكم للفار من أجل احتسابها

الدقيقة 75: آخر ربع ساعة في الشوط الثاني والزمالك يضغط بقوة من أجل احراز الهدف الثاني تجنبا لركلات الترجيح

نهاية الشوط الثاني بالتعادل في نتيجة المباراتين ونتجه لركلات الترجيح لمعرفة الفائز باللقب

الزمالك يتوج ببطولة الكونفدرالية الافريقية بعد الفوز بركلات الترجيح

الزمالك ونهضة بركان

وسيحاول جروس اليوم الاعتماد على طريقة لعب تناسب الحالة الهجومية للفريق مع توازن دفاعي في ظل غياب النقاز وعمر السعيد للايقاف بسبب الانذارات، ويعود جنش اليوم لحراسة المرمى بعد غياب عن المباراة الماضية بسبب الايقاف وشارك بدلا منه عمر صلاح الحارس الشاب الذي تصدي لبعض الكرات الخطيرة في مواجهة الذهاب.

مباراة الزمالك اليوم

ويتمسك نهضة بركان بالأمل في التتويج حيث ذكر موقع لكاف عدة أرقام ايجابية للفريق المغربي قبل انطلاقة مباراة الليلة واوضح من خلالها عدم تلقى الفريق للهزيمة في آخر 9 مواجهات خارج أرضه سوى مرة وحيدة.

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ويعود رئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور للعودة للمدرجات اليوم بعد رفع الايقاف عنه حيث سيتواجد في مقصورة استاد برج العرب، أقل من ساعة على انطلاقة مباراة النهائي.

دخول اللاعبين الآن لعمليات الاحماء وفور دخول اللاعبين انطلقت الهتافات والتشجيع الكبير من الجماهير المتواجدة والتي قدر عددها مراسل بي ان سبورت بحوالي 70 ألف متفرج.

ويعول فريق نهضة بركان في المباراة على قدرات هداف الدوري المغربي لابا في الوصول لمرمى الزمالك اليوم،حتى يتمكن من تحقيق انجاز تاريخي له