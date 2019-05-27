بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة للهلال السعودي.. ورينارد يقترب من تدريب الفريق

القسم الرياضي
أكدت صحيفة "ليبيرو" البيروفية، أن نادي بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة قوية لنادي الهلال السعودي، بالتعاقد مع البيروفي "أندريه كاريلو"، لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، والمعار لصفوف نادي الهلال في سوق الانتقالات الصيفية.
وذكرت الصحيفة، أن نادي بيراميدز يسعى لإحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية القادم، حيث إن النادي سيضع تحقيق الدوري هدفًا له الموسم القادم، وذلك بعد تحقيقه المركز الثاني في الدوري هذا الموسم حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيراميدز سيوجه ضربة لنادي الهلال والذي يرغب في شراء اللاعب البيروفي نهائيًا...
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