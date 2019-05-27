الزمالك بطلا للكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

كتب: أحمد أبوعقيل

حصد نادي الزمالك بطولة كأس الإتحاد الأفريقي" الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بتقدم الابيض بهدف محمود علاء

اننتهى الشوط الثاني من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى بتقدم الابيض بهدف مقابل للاشئ في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى إياب الكونفدرالية الأفريقية، ليحتكم الفريقين لركلات الترجيح .

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أحرز هدف المباراة محمود علاء مدافع الزمالك من ضربة جزاء فى الدقيقة 55 من عمر اللقاء بعدما لمست تسديدة إبراهيم حسن يد أحد مدافعى نهضة بركان .

وقد نجح الزمالك فى الضغط بكل خطوطه فور نزول اللاعبين للشوط الثانى ، ومال لاعبو الخصم للدفاع وهو ما جعل لاعبو الأبيض يمتلكون زمام المباراة ومن إحدى الكرات يقوم إبراهيم حسن بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء تلمس يد إحدى مدافعى الفريق المغربى ويحتسبها حكم اللقاء ضربة جزاء يتصدى لها محمود علاء ويودعها المرمى بكل قوة .