شكرا لقرائتكم خبر عن TME SPORTS تنقل فرحة جماهير الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة "TME SPORTS" الأجواء الاحتفالية لجماهير الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربى.

وتوج الزمالك بلقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بنتيجة 5 / 3 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ستاد برج العرب.

وتسلم لاعبو الزمالك كأس الكونفدرالية، وسط ما يقرب من 60 ألف مشجع حرصوا على التواجد فى مدرجات برج العرب لمؤازرة الفارس الأبيض، وأهدى اللاعبون الكأس للجماهير.