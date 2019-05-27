شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالتتويج بالبطولة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة وأعضاء المجلس، نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بالفوز بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان بطل المغرب متمنين لهم وللكرة المصرية مزيد من التقدم فى الفترة المقبلة.

حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

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احرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير .