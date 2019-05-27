شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير .. الدوري ينتهي قبل أمم أفريقيا بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن بطولة الدورى ستنتهي قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا و تحديداً أحد يومي 10 أو 11 يونيو المقبل .

تابع المصدر أن اتحاد الكرة سيتخذ قرار فى إجتماعه اليوم بإنتهاء الدوري قبل أمم أفريقيا ، وضغط مباريات الزمالك الخمسة المتبقية واللعب كل 3 أيام لإنهاء الدورى قبل أمم افريقيا.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل و تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.