شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير .. الدوري ينتهي قبل أمم أفريقيا بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن بطولة الدورى ستنتهي قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا و تحديداً أحد يومي 10 أو 11 يونيو المقبل .
تابع المصدر أن اتحاد الكرة سيتخذ قرار فى إجتماعه اليوم بإنتهاء الدوري قبل أمم أفريقيا ، وضغط مباريات الزمالك الخمسة المتبقية واللعب كل 3 أيام لإنهاء الدورى قبل أمم افريقيا.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل و تستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة.
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