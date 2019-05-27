شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى يحتفل بالكونفدرالية عبر صفحته على الفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك برفع صورة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك حاملا كأس الكونفدرالية الأفريقية . كان الزمالك قد حقق لقب الكونفدرالية الأفريقية مساء أمس بعد فوزه على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح 5 / 3 Advertisements ولم يتمالك أمير عزمى نفسه عقب نهاية اللقاء ودخل فى نوبة بكاء شديدة بعد تحقيق فريقه للقب البطولة .

امير عزمى مجاهد

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