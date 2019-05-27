شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جنيه إيرادات الزمالك في نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى الزمالك حاجز الـ3 مليون جنيه، فى إيراداته من تذاكر نهائى الكونفدرالية بين الفريق الأبيض ونهضة بركان المغربى بعدما نفدت التذاكر التى تم طرحها لنهائى البطولة الأفريقية على أن تشهد الساعات المقبلة داخل أروقة القلعة البيضاء غلق الملف الأفريقى والاستعداد للعودة إلى ملفات المنافسات المحلية خاصة فى بطولة الدورى الممتاز، التى يسعى الأبيض للتتويج بلقبها.

ستشهد الساعات المقبلة داخل نادى الزمالك، المباحثات المختلفة للأزمة التى شهدتها الأيام الماضية بشأن تمسك الأهلى بخوض الأبيض لمؤجلاته وإنهاء مسابقة الدورى الممتاز قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة الأفريقية، وهو الأمر الذى رفضه مجلس إدارة الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، وطالب بتطبيق الجدول المعلن مسبقًا من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، على أن يتم حسم ذلك الملف بشكل حاسم وفقًا للقرار النهائى الذى سيصدره اتحاد الكرة بشأن مباريات الفريق الأبيض فى مسابقة الدورى الممتاز.