سوبر كورة.. حكاية 9 ألقاب زملكاوية توجتهم الكونفدرالية بالنجمة العاشرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الزمالك اللقب العاشر من البطولات القارية بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية عقب فوزه على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 / 3 بركلات الحظ الترجيحية.

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