شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عقدة الأندية المغربية فى الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الزمالك يمثل عقدة للأندية المغربية بعدما نجح فى الفوز على ثلاثة أندية مغربية فى الكونفدرالية الأفريقية كان أخرها الفوز على نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة 5 / 3 بركلات الترجيح مساء أمس ليحقق لقب البطولة لاول مرة فى تاريخه .
كان الزمالك قد فاز على نهضة بركان بهدف مقابل للاشئ فى لقاء الإياب أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للفريق الأبيض فى النهاية بنتيجة 5 / 3 .
وقد نجح الزمالك فى تخطى اتحاد طنجة المغربى فى دور الـ32 مكرر للبطولة بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما حقق الفوز على حسنية أغادير فى دور الثمانية بعد التعادل فى المغرب سلبيا ، بينما حقق الفوز بهدف مقابل للاشئ بالقاهرة ليمثل الزمالك عقدة جديدة للأندية المغربية فى البطولة الحالية للكونفدرالية الأفريقية .
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