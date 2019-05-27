شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف اوباما .. الجوهرة الجديدة فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح يوسف اوباما قائد الزمالك الجوهرة الجديدة للزمالك بعدما نجح فى لفت الأنظار إليه هذا الموسم عقب عودته لبيته من جديد بعد فترة من الإعارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع وادى دجلة والإتحاد السكندرى .
وقد تألق اللاعب بشكل ملحوظ خلال مع الفرق التى شارك فيها ليعود لبيته فى الموسم الحالى ويحجز مكانا أساسيا فى التشكيلة الأساسية ليصبح اكثر اللاعبين الذين شاركوا مع الفريق هذا الموسم .
كان الزمالك قد نجح فى الحصول على الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ، ونجح اوباما فى إحراز ركلة الترجيح الرابعة بنجاح وسهولة ويسر .
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