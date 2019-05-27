شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصمود فى 9 مباريات متتالية بالكونفدرالية.. هدف وحيد سكن شباك الزمالك (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدف وحيد سكن شباك الزمالك، خلال 9 مباريات متتالية، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، قبل التتويج باللقب لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، عقب الفوز على نهضة بركان المغربى، بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح، فى لقاء إياب النهائى الذى جمعهما على ستاد برج العرب.

الزمالك تلقت شباكه هدف وحيد فى 9 مباريات متتالية بالكونفدرالية، وكان الهدف باسم التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى، والذى سجله بمباراة الذهاب التى جمعتهما على الملعب البلدى ببركان.

وجاءت نتائج الزمالك فى أخر 9 مواجهات بالكونفدرالية كالتالى..

بترو أتلتيكو 0 – 1 الزمالك (دور المجموعات)

الزمالك 4 – 0 جورماهيا الكينى (دور المجموعات)

نصر حسين داى 0 – 0 الزمالك (دور المجموعات)

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حسنية أغادير 0 – 0 الزمالك (ربع النهائى)

الزمالك 1 – 0 حسنية أغادير (ربع النهائى)

الزمالك 1 – 0 النجم الساحلى (نصف النهائى)

النجم الساحلى 0 – 0 الزمالك (نصف النهائى)

نهضة بركان 1 – 0 الزمالك (النهائى)

الزمالك 1 (5)– 0 (3) نهضة بركان (النهائى)