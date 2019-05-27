سوبر كورة.. جروس المدرب رقم 8 فى سجل المتوجين مع الزمالك بالألقاب القارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صنع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بعد قيادة الأبيض للتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء عقب الفوز على نهضة البركان المغربى فى نهائى البطولة الإفريقية.

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