حازم إمام : الزمالك "شطارة"..وبطل "بجدارة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم أمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه حرص على مؤازرة الفريق الأبيض من ملعب برج العرب فى مواجهة نهضة بركان المغربي، بإياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. وقال حازم أمام لليوم السابع :"الزمالك بطل فوق العادة ويستحق اللقب عن جدارة..الفريق الأبيض قدم أداء جيد على مدار البطولة وجروس استطاع إدارة المباراة النهائية بشكل جيد" وفاز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.

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