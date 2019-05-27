شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز بالكونفدرالية.. الزمالك يقفز للمركز الثاني في الاكثر تتويجاً بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاج الزمالك بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الافريقية علي حساب نهضة بركان في المباراة النهائية التي اقيمت باستاد برج العرب ، وإضافة اللقب القاري الـ 12 في تاريخ النادي الأبيض.

نجح الزمالك في القفز الي المركز الثاني في الاكثر تتويجا بالالقاب علي مستوي افريقيا برصيد 12 بطولة ، حيث حقق الزمالك دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، كأس السوبر الإفريقي مرة، وكأس السوبر الأفرو آسيوي مرتين، قبل أن يضيف لقب الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

ويتصدر الأهلي قائمة أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بالألقاب القارية بواقع 20 لقبا، وبفارق 8 ألقاب عن الزمالك .

في المركز الثالث يأتي مازيمبي، حيث توج النادي الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، كأس الكونفدرالية مرتين، كأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مرة، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.

Advertisements

حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

احرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.