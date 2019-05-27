شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز : الكونفدرالية ستحفز الزمالك للفوز بالدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك الشكر لإدارة ناديه بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكداً أنها ستكون دافع للفوز ببطولتي الدوري والكأس.

وأعترف أيمن عبد العزيز أن الزمالك لم يبدأ بطولة الكونفدرالية الشكل الأمثل، إلا أنه أكد أن أداء الفريق تحسن كثيراً بعد ذلك، حتى نجح فى الوصول للمباراة النهائية.

وفاز الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على نهضة البركان المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 5/3 بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، قبل أن يفوز الزمالك بمباراة العودة بهدف نظيف.