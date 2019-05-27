شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حافظ : الموسم الحالي الأصعب على الزمالك وربنا كرمنا بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك أن الموسم الحالى هو الأصعب على الفريق بداية من ضغط المباراة ، ثم تذيل المجموعة فى الكونفدرالية و لكن المجلس والجهاز الفني واللاعبين كانو على قدر المسئولية ونجحوا فى العودة للبطولة من جديد والتتويج بالكونفدرالية.

حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

تابع حافظ أنه يوجه الشكر لمجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور الداعم القوي للفريق واللاعبين و الجهاز الفتي الذين أداو أداء رجولى فى أكثر من مباراة ، مؤكداً أن الموسم الحالى كان الأصعب على الزمالك ولكنهم نجحو فى إنهائه بالتتويج بالكونفدرالية.