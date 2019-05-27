شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام مميزة للزمالك بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الافريقية .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ارقام عديدة نجح فريق الزمالك في تحقيقها بعد الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيحية عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

حقق فريق الزمالك الفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ،كان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

احرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف اوباما ، وأحمد سيد زيزو ، بينما أحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما اخفق حمدى العشير.

ونستعرض في السطور القادمة أبرز 4 أرقام من تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية:

- العودة إلي أفريقيا بعد 16 عامًا - العودة إلي أفريقيا بعد 16 عامًا نجح فريق الزمالك في العودة إلى منصات التتويج بعد غياب 16 عامًا حيث يعود آخر تتويج افريقي للقلعة البيضاء إلى عام 2003 منذ الحصول على كأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1).

- اللقب الثاني عشر افريقياً

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تمكن فريق الزمالك من الوصول للقب الإفريقي الـ12 بحصوله على لقب الكونفدرالية، حيث توج الزمالك بـ11 لقب قاري من خلال 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، 3 سوبر إفريقي، 1 أبطال الكؤوس.

- اللقب الأول - اللقب الأول حقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه خلال المشاركة الخامسة له في المسابقة القارية. وكان الزمالك شارك في الكونفدرالية في أربع مناسبات سابقة بأعوام 1998، 1999، 2015 و2018، قبل أن يبلغ المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة لأول مرة في تاريخه.

- التفوق على الفرق المغاربة

واصل فريق الزمالك تفوقه على الأندية المغربية في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية، حيث سبق وأن فاز الأبيض ببطولتين أفريقيتين من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء عام 2002، ثم الوداد في كأس السوبر الإفريقي عام 2003.