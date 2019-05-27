"مرار بركاني".. كيف تناولت الصحف المغربية تتويج الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع فريق الزمالك أن يتوج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه على حساب فريق نهضة بركان المغربي بعد وصول المباراة لضربات الترجيح والتي جاءت بجانب الأبيض بنتيجة (5-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وكان فريق نهضة بركان تفوق في مباراة الذهاب من حيث النتيجة بالفوز بهدف دون رد قبل أن يرد بطل مصر بتحقيق نفس النتيجة في الإياب بهدف جاء عن طريق محمود علاء من ضربة جزاء.

فوز الزمالك جعله يعود لاستعادة أمجاده الإفريقية بعد غياب دام 16 عامًا حيث كان آخر تتويج للأبيض ببطولة قارية من خلال الفوز بالسوبر الإفريقي أمام الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1).

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف المغربية بعد التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية ومعادلة إنجاز الأهلي والذي تحقق في عام 2014 بحصوله على نفس اللقب على حساب سيوى سبور الإيفواري:

- "مرار بركاني"

أي لعنة حملها هذا الفار معه ؟ أي حظ عاثر حمله هذا الفيديو الملعون للمرة المغربية من المونديال لغاية العصبة والكونفدرالية" كانت هذه بداية صحيفة المنتخب على وصفها لأحداث المباراة.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك أحرز هدفًا أمام الفريق البركاني بضربة جزاء غادرة ليخسر في النهاية بطل المغرب لقب البطولة بعد لجوء الحكم لتقنية "VAR".

- "ركلات الحظ تبتسم للزمالك"

قالت صحيفة "البطولة" المغربية إن ركلات الترجيح استطاعت أن تقف بجانب الزمالك بعد الفوز بـ(5-3) على مستوى الركلات الترجيحية.

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وأضافت الصحيفة أن المباراة شهدت احتجاجات كبيرة من قبل الفريق البركاني على الحكم والذي قرر قبل نهاية اللقاء بلحظات بطرد لاعب الفريق عمر النسماوي.

- "ركلة الجزاء تمنح الكونفدرالية للزمالك"

ذكرت صحيفة "هيسبريس" أن فريق الزمالك استطاع أن يحقق لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه ليصبح ثاني فريق مصري يتوج باللقب بعد الأهلي والذي توّج بها عام 2014.

وأضافت الصحيفة أن الزمالك عاد لمنصات التتويج بإفريقيا بعد غياب 16 عامًا حيث ترجع للمرة الأخيرة عام 2003 بالفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

- "الزمالك يحرم بركان من لقبه القاري الأول"

قالت صحيفة "le 360" إن فريق الزمالك نجح في التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه ليحرم فريق نهضة بركان المغربي من التتويج بلقبه القاري الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزمالك رفع عدد ألقابه القارية إلى 48 لقبًا بين ألقاب محلية وأخرى وطنية حيث يعتبر الفارس الأبيض من أقوى الفرق على مستوى القارة السمراء بجانب الأهلي.

- الزمالك يتوج بالكونفدرالية للمرة الأولى"

ذكرت صحيفة "المغرب اليوم" أن فريق الزمالك استطاع التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، بعدما أطاح الأبيض بفريق نهضة بركان المغربي.

وأضافت الصحيفة أن رغم خسارة الزمالك في لقاء الذهاب إلا أن الأبيض تمكن من الرد بتحقيق نفس النتيجة ليصبح مجموع المباراتين (1-1)، بينما جاءت ركلات الترجيح بجانب الزمالك بنتيجة (5-3).