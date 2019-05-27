بالصور.. لاعبو الزمالك يحتفلون بكأس الكونفدرالية مع الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
تصوير- حازم جودة:
احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير بالفوز ببطولة كأس الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واحتفلت اللاعبون مع الجماهير بعد تسجيل أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء الأخيرة للفريق الأبيض.
وتوج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة.
الزمالك اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.
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