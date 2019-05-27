بالصور.. نجوم الكرة يهنئون الزمالك بلقب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هنأ عدد من نجوم الكرة المصرية، نادي الزمالك بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وتوج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة.

الزمالك اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.

أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" الف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره علي الفوز بالكونفدرالية بطولة جديدة تضاف لنادي الزمالك والكرة المصرية".

كما هنأ إبراهيم سعيد، جاهير الزمالك وكتب عبر تويتر:" مبروك لنادي الزمالك وجماهيره، ولكن جماهير الزمالك تستحق الفرحة".

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أما أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، نشر فيديو له يحتفل خلاله بتتويج الفريق بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بعد خروجه من ملعب برج العرب.

ونشر ميدو مقطع فيديو مصور عبر "تويتر" وكتب عليه:" مبرووووك شعب الزمالك هوووووو زمالكاوي".

وحرص علي غزال، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف فيرنسي البرتغالي، على تهنئة فريق الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية.

وكتب غزال عبر تويتر:" مبروك يا زمالكاوية و نشوفكم على خير رجالة ان شاء الله".