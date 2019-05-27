لقطة مثيرة للجدل.. لاعب نهضة بركان يتهم حكم نهائي الكونفدرالية بالرشوة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

اتهم بكري الهلالي لاعب نادي نهضة بركان المغربي، الحكم باملاك تسيما الذي يدير مباراة الإياب من الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية بالفساد.

اللاعب أثناء خروجه من ملعب اللقاء في آخر تبديلات بركان، قام بالإشارة إلى الحكم بيده في لقطة مثيرة للجدل، تظهر إتهامه له بالحصول على رشوة.

الحكم الإثيوبي للقاء كان قد احتسب ركلة جزاء للزمالك وقام بطرد عمر النمساوي لاعب نهضة بركان، بعدما عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من اللقطتين.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية.