محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
عبر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج مع نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية على حسب نهضة بركان المغربي بضربات الجزاء الترجيحية.
وقال زيزو في تصريحات لقناة بي ان سبورت عقب المباراة: "إحساسي لا يوصف بالتتويج ببطولة مع الزمالك في أول 5 شهور لي مع الفريق".
وأكمل: "كنا نثق في التتويج، منذ هدف يوسف أوباما في مرمى بتروأتليتكو بدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية".
وكاد الزمالك أن يودع الكونفدرالية من دور المجموعات، إلا أن هدف أوباما في مرمى بتروأتليتكو القاتل في الوقت الضائع حافظ على حظوظه في البقاء بالبطولة الإفريقية".
وسجل زيزو ركلة الجزاء الخامسة والأخيرة ليقود الزمالك للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب ضربة الترجيح الحاسمة للزمالك: هدف أوباما منحنا ثقة التتويج بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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