تقرير.. سلسلة أرقام تاريخية.. 6 ملامح من تتويج الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - توّج فريق الكرة بنادي الزمالك بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بالفوز (5-3) بركلات الترجيحية عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

الزمالك استطاع بهدف محمود علاء والذي جاء من ضربة جزاء أن يرسل فريقه لضربات الترجيح والذي جاء لجانب الفريق الأبيض ليحقق ابناء ميت عقبة لقب الكونفدرالية بعد غياب عن منصات التتويج بالقارة السمراء منذ 16 عامًا.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز 6 أرقام من تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية:

- اللقب العاشر

استطاع فريق الزمالك أن يصل للقب الإفريقي الـ12 بحصوله على لقب الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بـ11 لقب قاري من خلال 5 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، 3 سوبر إفريقي، 1 أبطال الكؤوس.

- عودة بعد 16 عامًا

استعاد فريق الزمالك طريقه إلى منصات التتويج بعد غياب 16 عامًا حيث يعود آخر تتويج قاري للأبيض إلى عام 2003 منذ الحصول على كأس السوبر الإفريقي على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (3-1).

- تفوق على المغاربة

واصل فريق الزمالك تفوقه على الأندية المغربية في المباريات النهائية بالبطولات الإفريقية، حيث سبق وأن توج الأبيض بلقبين قاريين من خلال التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء عام 2002، ثم الوداد في كأس السوبر الإفريقي عام 2003.

- اللقب الأول

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حقق الزمالك لقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه خلال المشاركة الخامسة له في المسابقة القارية.

وكان الزمالك شارك في الكونفدرالية في أربع مناسبات سابقة بأعوام 1998، 1999، 2015 و2018، قبل أن يبلغ المباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة لأول مرة في تاريخه.

ووصل الزمالك إلى نصف نهائي الكونفدرالية عام 1999، إلا أنه ودع المسابقة أمام النجم الساحلي التونسي، بعد خسارته ذهابا (2-0) وفوزه في مصر (3-1).

وعاد الزمالك لتكرار نفس المشوار في نسخة 2015 إلا أن الأبيض تعطل مجددًا على يد النجم الساحلي بالخسارة في تونس بنتيجة (5-1) قبل أن يفوز ممثل مصر في الإياب بنتيجة (3-0).

- صحوة إفريقية

منذ أن خسر الزمالك أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بنخسة 2016 والفريق الأبيض لا يعرف الخسارة على ملعبه وبين جماهيره.

وخلال النسخة الحالية استطاع الزمالك في مسابقة الكونفدرالية أن يحقق الفوز على حساب القطن التشادي، اتحاد طنجة وحسنية أغادير المغربيين - جورماهيا الكيني - النجم الساحلي التونسي وأخيرًا نهضة بركان المغربي.

في المقابل، حقق الزمالك تعادلين أمام بترو أتيلتكو الأنجولي ونصر حسين داي الجزائري.

- تفوق في الركلات

للمرة الرابعة يخوض الزمالك ركلات الترجيح لينجح الأبيض في تحقيق الفوز بجميعهم أمام كلاً من كوتوكو الغاني وشوتنج ستارز النيجيري بدوري الأبطال ١٩٩٣ و١٩٩٦، والمقاولون العرب بكأس السوبر ١٩٩٧، وأخيرًا نهضة بركان المغربي في 2019.