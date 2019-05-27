تركي آل الشيخ عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية: إدارة مستقرة و"شابوه" أمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

هنأ تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، جماهير الزمالك بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك":" مبروك الزمالك البطولة فريق كبير وموسم جميل وادارة مستقرة شابوه امير مرتضى ".

Advertisements



وأضاف:" ادارة استفادت من التعاقدات والاستقرار الفني وركزت واعادت الزمالك على عرش افريقيا بعد غياب، لم تبحث على شماعه ولم تضلل جمهورها، ولم تختلق عداوات وهميه".

وتوج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة.

الزمالك اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.