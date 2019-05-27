محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعرب أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك، عن سعادته بفوز فريقه بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن البطولة لم تكن سهلة، والفريق بذل الكثير من الجهد لحصدها.
وتوج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، بعد الفوز في الوقت الأصلي لإياب نهائي المسابقة.
الزمالك اكتفى بهدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بعدما خسر في الذهاب الذي أقيم بالمغرب بنفس النتيجة، ليحكم الفريقان لركلات الترجيح.
وقال عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:" تعبنا جدا السنة دي والحمد لله قدرنا نسعد الجماهير ونحقق الكونفدرالية".
وأضاف:" النتائج هي من تتحدث عن الزمالك، واستطاعنا حصد اللقب الأفريقي بعد غياب من 2003".
وأتم تصريحاته:" الزمالك يسير بخطوات جيدة في الدوري، وسنحارب للحصول عليه بعد التتويج بالكونفدرالية".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عزمي بعد حصد الكونفدرالية: النتائج تتحدث.. وسنحارب على الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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