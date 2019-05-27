أبو تريكة يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر السابق والنادي الأهلي، تهنئة إلى نادي الزمالك، بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

أبو تريكة كتب تغريده عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث وجه خلالها التهنئة للزمالك بعد تفوقه في اللقاء الذي وصفه بـ"الصعب".

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وكتب لاعب الأهلي السابق في تغريدته: "مبروك لنادي الزمالك وجماهيره بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية فى لقاء صعب أمام فريق نهضة بركان المغربي القوي".

واختتم: "فى الاخير البطل مصري وعربي الف مبروك للجميع".

وتوج الزمالك بطلًا للكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعدما فاز بركلات الترجيح على نهضة بركان في مباراة الإياب من الدور النهائي للمسابقة.