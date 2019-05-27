بالفيديو.. هدف ورأسية وطرد في ملخص الشوط الثاني بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أنهى الزمالك الشوط الثاني لمباراته أمام نهضة بركان المغربي، بالتقدم بهدف دون رد، خلال اللقاء المقام على ملعب برج العرب، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وخلال شوط المباراة الثاني سجل الزمالك هدفا، ليتعادل الفريقين في مجموع المباراتين، كما حاول الفريق الأبيض تسجيل هدف آخر عن طريق العديد من الفرص.

في الدقيقة 50، مرر كهربا كرة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء، ليمهدها إلى أحداد إلا أن المهاجم المغربي للزمالك صوب الكرة قوية أعلى العارضة.

وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، احتسب باملاك تيسما حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك، بعد تصويبة من إبراهيم حسن ارتطمت في يد محمد عزيز مدافع نهضة بركان في الدقيقة 53.

وقرر محمود علاء تصويب ركلة الجزاء في الدقيقة 55 ليضعها في أقصى الزاوية اليسرى معلنًا عن هدف التقدم للزمالك وإعادة النتيجة إلى نتيجة التعادل في مجموع المواجهتين.

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وتلقى كهربا تمريرة على حدود منطقة جزاء الضيوف في الدقيقة 67 ليقرر التصويب مباشرةً، إلا أن تصويبته جاءت ضعيفة لتمر بجانب القائم الأيسر للمرمى.

كهربا تلقى كرة عالية من عبد الله جمعة في الدقيقة 74 ليحولها برأسه قوية نحو المرمى، لكن حارس نهضة بركان أبعدها بصعوبة إلى ركنية مرت بدون خطورة على دفاع فريقه.

وأشهر الحكم الإثيوبي بطاقة حمراء لعمر النمساوي لاعب نهضة بركان بعد اعتداءه على كهربا، ليعود تسيما لتقنية حكم الفيديو ومن ثم إتخذ قراره في الدقيقة 89.

رأسية رائعة لكهربا أمام نهضة بركان

لقطة الفار وهدف الزمالك أمام نهضة بركان

سقوط حميد أحداد لاعب الزمالك