ضربات الترجيح تمنح الزمالك أول كأس كونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان

نجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة البركان، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، وانتهاء تلك المواجهة في النهاية لمصلحة الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الجزاء الترجيحية.
وكان الفريق الأبيض قد سقط ذهابًا أمام نهضة البركان بهدف نظيف.
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