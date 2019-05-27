نجم الزمالك السابق يهنئ الأبيض بعد التتويج بـ"الكونفدرالية"

هنأ طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق، نادي الزمالك عقب تتويجه بكأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه على نهضة البركان المغربي.
وفاز نادي الزمالك على نهضة بالركلات الترجيحية، بنتيجة 5-3.
وقال طارق مصطفى في تصريحات تلفزيونية: "سعيد لتتويج الزمالك ومبروك
وأضاف: "االكرة المغربية هى كرة حديثة وويتدربوا على الاختراق والهجمات المرتدة،
وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.
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