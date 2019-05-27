تفاصيل تهنئة الرئيس السيسي للزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية

حرص ارئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تهنئة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعد أن توج فريق الكرة بلقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ونشرت الصحفة الرسمية للرئيس السيسي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أهنيء جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب

الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

نجح نادي الزمالك في التتويج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان

المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.