شاهد.. الدوري الفرنسي يهنيء خالد بوطيب بعد التتويج بالكونفيدرالية مع الزمالك

هنأ حساب الدوري الفرنسي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، النجم المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك، وذلك عقب تتويج الأخير بلقبكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وتوج الزمالك بالكونفيدرالية بعدما تلغب على نظيره نهضة البركان المغربي بركلاتالترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعدما فاز الفريق المغربي بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بنفس النتيجة في مباراة الإياب.
وكتب حساب الدوري الفرنسي معلقًا على تتويج خالد بوطيب بالكونفيدرالية مع فريقه الحالي ، "موهبة أخرى، تهانينا لخالد بوطيب، لاعب نادي جازيليك أجاكسيو السابق و الزمالك الحالي حصوله على لقب الكونفيدرالية مع فريقه".
ويلعب نادي جازيليك أجاكسيو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، الذي لعب له بوطيب عام 2014.
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