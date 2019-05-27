شاهد.. لحظة تتويج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية

نجح نادي الزمالك في التتويج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة

التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة

بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.