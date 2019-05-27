وائل القباني: الزمالك نجح في تحقيق الكونفيدرالية رغم المشوار الصعب للفريق

أبدى وائل القباني، نجم الزمالك السابق، سعادته عقب فوز الابيض ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وقال القباني خلال تصريحات تلفزونية :نهضة بركان عمل على تصدير التوتر لفريق الزمالك في المباراة. التوتر لفريق الزمالك في المباراة. واردف : الزمالك نجح في تحقيق الكونفيدرالية رغم المشوار الصعب للفريق. Advertisements واستكمل : لاعبو الزمالك أخرسوا الشامتين بتحقيق الكونفيدرالية. وتابع : أوجه تحية خاصة إلى طارق حامد على روحه القتالية العالية مع الزمالك. واتم : الزمالك سيظهر بشكل أفضل في لقاء السوبر الأفريقي.

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