حرص شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق، على تهنئة الفريق بعدما حقق بطولة الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.
وقال أشرف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك رجالة نادى الزمالك و مليار مبروك للجماهير العظيمة الوفية".
وتوج نادي الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج
وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف أشرف يهنيء الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.