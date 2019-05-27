شريف أشرف يهنيء الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية

حرص شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق، على تهنئة الفريق بعدما حقق بطولة الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال أشرف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مبروك رجالة نادى الزمالك و مليار مبروك للجماهير العظيمة الوفية".

وتوج نادي الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج

العرب، في إياب نهائي البطولة الإفريقية.

وكانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب قد انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.