أكد وائل القباني، نجم الزمالك السابق، أن الكثير كانو لا يريدون تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية. وقال القباني خلال تصريحات تلفزونية : "كان هناك الكثير من الناس لا يريدون تتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية". وأكمل : "رأيت ناس كثيرة حزينة لتأهل الزمالك إلى النهائي ولا يريدون تتويج الفريق بالبطولة"

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كانت هذه تفاصيل خبر وائل القباني: الكثير لم يكن يريد تتويج الزمالك بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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