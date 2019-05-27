شاهد.. الزمالك يكسر العقدة المصرية في النهائيات القارية بعد 5 سنوات

نجح فريق الزمالك في كسر عقدة الفرق المصرية في النهائيات، بعدما حقق لقب الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

الزمالك حصد أول لقب قاري للفرق المصرية منذ فوز الأهلي بالكونفيدرالية عام 2014 على حساب سيوي سبور الإيفواري.

العقدة بدأت مع الزمالك في الأساس عندما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

أمام صن داونز الجنوب أفريقيا، لكنه خسر في الذهاب بثلاثية نظيفة وفاز في الإياب بهدف دون رد سجله النيجيري ستانلي.

ونجح منتخب مصر في الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية عام 2017 في الجابون، لكنه خسر أمام الكاميرون بهدفين لهدف رغم تقدم الفريق القومي

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بهدف للاعب محمد النني.

ثم تمكن الأهلي من الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا

عام 2017 أمام الوداد المغربي، لكنه خسر في الإياب بهدف دون رد، بعدما تعادل في الذهاب بملعب برج العرب بهدف لمثله.

من جديد صعد الأهلي لنهائي دوري الابطال لكنه اصطدم بالترجي التونسي هذه المرة، وفاز في الذهاب ببرج العرب 3/1، لكنه خسر في الإياب بثلاثية نظيفة.